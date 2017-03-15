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Погода в Україні: коли прийде потепління

16:35, сьогодні 2341 Читать новость на русском
Невдовзі в Україну прийде весняне тепло
Невдовзі в Україну прийде весняне тепло / Новини Закарпаття

У четвер, 16 березня, практично на всій території України очікується дощ та мокрий сніг. Проте вже на 21-22 березня прогнозується потепління.

Про це на своїй сторінці в Facebook сповістила синоптик Наталія Діденко.

"Дощі, мокрий сніг, поривчастий вітер і зниження температури повітря не так по градусах, як по відчуттях. Мокрий сніг більш ймовірний у західних областях, також на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Полтавщині, в районі Кропивницького та Вінниці", – мовиться у повідомленні синоптика.

Діденко зазначила, що хмарність з опадами не дадуть стовпчикам термометрів піднятися 16 березня вище 4 - 8 градусів тепла. Найближчої ночі взагалі очікується від 2 морозу до 4 тепла.

Звичайно, все це лише тимчасово. Потепління, яке ми хочемо, прийде вже на початку наступного тижня,
– запевнила синоптик.

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Теги: Україна Погода Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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