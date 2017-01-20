Політолог пояснив, чому Порошенко не міг закрити "Рошен" у Липецьку раніше

Корпорація "Рошен" закриває Липецьку кондитерську фабрику, яка досі працювала на території Росії. Закрити її раніше, від початку військової агресії Росії щодо України, не можна було, адже російська влада робила все для того, щоб юридично ускладнити цей процес.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив Олексій Гарань, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія", науковий директор фонду "Демократичні ініціативи".

Ми розуміємо, що закриття юридичної установи на території іноземної країни, вимагає певних юридичних процедур. В тому числі, і щодо тих працівників, які працюють в цій компанії,

– відзначив Гарань.

За його словами, Петро Порошенко розумів іміджеві втрати для себе і дійсно хотів закрити фабрику раніше.

Однак, зазначає експерт, російська влада просто вставляла палки в колеса для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та дискредитувати українську владу.

Нагадаємо, корпорація "Рошен" закриває скандально відому Липецьку кондитерську фабрику. Повна зупинка виробництва запланована на квітень 2017 року. У прес-службі компанії також запевняють, персонал фабрики заздалегідь проінформували про зупинення діяльності фабрики.

