Поліція презентувала два мобільні додатки

Нацполіція презентувала дві програми – "Family in save" та "Моя поліція". Обидва додатки працюють безкоштовно на 2 платформах та покликані убезпечити життя українців.

Програма містить кнопку "SOS" для екстреного виклику патруля, карти, GPS-трекер для відстежування маршрутів пересування та приватні чати для близьких і друзів.

Додаток "Моя поліція" – більш загальний. Він дозволяє сповіщати про правопорушення та знаходити найближчі відділки поліції. У березні тестову версію програми запустили у Дніпрі.

"Одне з головних завдань – пришвидшити час виклику і надалі за допомогою поліції швидше прибути на місце події. Адже коли мова йде про зникнення дитини, то дуже важливо за лічені хвилини приїхати на місце та знайти її", – розповів розробник додатка "Моя поліція" Дмитро Подворчанський.

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