Поліція в Одесі звільнила викраденого чоловіка, прикутого ланцюгом за шию до стіни

У неділю ввечері, в Одесі патрульні поліцейські звільнили викраденого чоловіка, якого зловмисники взяли в заручники. Повідомлення про викрадення правоохоронці отримали у Київському районі міста.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеси.

Як повідомила у телефонній розмові заявниця, зловмисники викрали та утримують у заручниках її громадянського чоловіка. За словами жінки, чоловіка утримуватимуть у неволі, допоки він не розрахується з боргом.

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Проте поліцейським вдалося встановити ймовірне місцеперебування потерпілого, тож вони розпочали пошуки.

Під час обстеження прилеглої території гаражного комплексу поліцейські виявили підсобне приміщення, з якого було чутно вигуки про допомогу. У приміщенні перебував викрадений чоловік, прикутий ланцюгом за шию до стіни. Заручника визволили.

Відомості про подію внесені до ЄРДР з попередньою кваліфікацією кримінально правопорушення за статтею "незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

Слідчі вживають заходів щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.