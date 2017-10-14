Польща не буде приймати біженців через надлишок українців

Польський уряд не погодився приймати мігрантів у рамках нової програми переселення в Євросоюзі по їх переміщенню з огляду на безпеку

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак, повідомляє місцеве видання РАР.

"Польща не декларуватиме прийому (біженців), оскільки ми вже прийняли українців, які є в Польщі. Для нас пріоритетом, найважливішим завданням є безпека. Такими ідеологічно мотивованими концепціями як розподіл, переміщення я не буду наражати Польщу і поляків на загрози", – заявив Блащак.

Читайте також: Скільки українців виявили бажання жити в Польщі: вражаючі дані

Міністр додав, що переселення не є ефективним механізмом. Воно лише призведе до великої хвилі міграції біженців до Європи – не тисяч, а мільйонів осіб.

Блащак зазначив, що в Польщі нараховується понад мільйон українців, які частково є трудовими мігрантами, а частково – виїхали із країни після вторгнення Росії. Окрім того, на відміну від мусульман, українці дуже добре інтегруються в сусідній державі.

Зазначимо, наприкінці вересня Єврокомісія запропонувала створення нової європейської програми переселень, у рамках якої впродовж двох найближчих років серед країн Європи розподілять 200 тисяч біженців з півдня, які потребують міжнародного захисту. Через це Європейська комісія хоче відкрити легальні канали для біженців, які шукають притулку в ЄС. Система не буде обов'язковою для держав-членів, а є лише рекомендацією.

Нагадаємо, у вересні віце-міністр закордонних справ Польщі Ян Дзєдзічак заявив, що Польща не буде приймати мігрантів-мусульман.