Польща закликала Україну не святкувати 75-річчя УПА

Польські дипломати закликають українців не святкувати 75 річницю УПА.

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Україна і Польща мають виробити спільне бачення історичної ролі Української повстанської армії, повідомляється на сайті МЗС Польщі.

При цьому він підкреслив, що примирення стане неможливим, якщо в Україні наступного року влаштують масштабні святкування з нагоди 75 річниці створення УПА.

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Раніше у Верховній Раді України депутати зареєстрували постанову "Про відзначення річниці створення УПА".