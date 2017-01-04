Польські експерти розповіли, як Польща образилась на Україну через Ющенка

Польський політик, колишній прем’єр та "неформальний лідер Польщі" Ярослав Качинський у стосунках з Україною буде опиратися на минуле.

Про це кажуть польські аналітики, пише "Радіо Свобода".

Так, польський оглядач Павел Решка каже, що йдеться про польсько-українські відносини часів президентства Віктора Ющенка і Леха Качинського. Між політиками були дружні стосунки, і вони, начебто, домовились не приймати рішень, які нашкодять політичній кар'єрі колеги. Відтак, брати Качинські образилися на тодішнього президента України Ющенка, через те, що він присвоїв звання Героя України Степану Бандері.

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За словами аналітика, таке рішення. Можливо, завдало удару авторитету Леха Качинського в Польщі.

"Це призвело до неймовірної критики Леха Качинського з боку правих. Вони говорили, що Качинський зрадник, жертви Волині вимагають правди. Це в свою чергу залишило глибокий слід в політиці "Права і справедливості" по відношенню до України", – пояснив Решка.

Солідарний з колегою і професор-політолог Антоній Дудек. Він також наголосив, що у відносинах з Україною Ярослав Качинський робить і буде робити упор на минуле.