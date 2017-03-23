Полторак надав інформацію щодо загиблих внаслідок вибухів у Балаклії

За попередніми даними, жертв в результаті надзвичайної ситуації, що склалась на військових складах у Балаклії, немає.

Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу.

"За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців і мирного населення немає", – зазначив він.

Полторак додав, що внаслідок подій у Балаклії посилено охорону військових складів на всій території України.

Це вже не перший випадок проведення диверсій на наших об'єктах стратегічного значення. Прийнято рішення про охорону арсеналів, на яких зберігаються боєприпаси, озброєння і техніка,

– наголосив міністр.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука у Facebook додав, що постраждалим надають необхідну допомогу.

"З самого ранку вже працюємо над наданням допомоги постраждалим: вже тривають переговори з міжнародними організаціями, вже є зв'язок з Адміністрацією Харківської області", – пише Тука.

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Нагадаємо, у Балаклії стався потужний вибух на військовій базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.



Місцеві мешканці пишуть про те, що вибухи було чутно за десятки кілометрів від місця події.



Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що однією з версій подій могла стати диверсія.