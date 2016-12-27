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Порошенко підписав закон про нові податки для ФОПів

16:32, сьогодні 1682 Читать новость на русском
Петро Порошенко підписав документ
Петро Порошенко підписав документ / Адміністрація Президента

Фізичним особам-підприємцям відтепер доведеться сплачувати податки за новою системою.

27 грудня Президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону щодо роботи ФОПів, йдеться на офіційному сайті Верховної Ради.

Тож тепер ФОПи сплачуватимуть податки навіть якщо немає прибутку. За новими нормами, 1 січня 2017 року другій і третій групам фізичних осіб-підприємців доведеться платити єдиний соціальний внесок у понад 704 гривні на місяць.

За старою системою ФОПи сплачували 5% податок та Єдиний соціальний внесок з прибутку. Та якщо прибутку не було – сплачувати податки не було необхідності.

Читайте також: Заплати податки і спи спокійно: місце України у рейтингу Paying Taxes-2017 (Інфографіка)

Теги: Петро Порошенко Політика Україна Податки Податковий кодекс Президент України Законопроект Законодавство
Джерело: 24 Канал
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