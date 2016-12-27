Порошенко підписав закон про нові податки для ФОПів

Фізичним особам-підприємцям відтепер доведеться сплачувати податки за новою системою.

27 грудня Президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону щодо роботи ФОПів, йдеться на офіційному сайті Верховної Ради.

Тож тепер ФОПи сплачуватимуть податки навіть якщо немає прибутку. За новими нормами, 1 січня 2017 року другій і третій групам фізичних осіб-підприємців доведеться платити єдиний соціальний внесок у понад 704 гривні на місяць.

За старою системою ФОПи сплачували 5% податок та Єдиний соціальний внесок з прибутку. Та якщо прибутку не було – сплачувати податки не було необхідності.

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