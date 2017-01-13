Повалій похвалилася, що її син лідирує в українському відборі на Євробачення

Українська співачка Таїсія Повалій, яка активно виступає в Росії, радіє, що її син Денис налагоджує кар'єру в Україні. Зокрема, вона зраділа, що син лідирує у он-лайн відборі на "Євробачення-2017" від України.

"Друзі, величезне спасибі за ваші голоси на підтримку Дениса в он-лайн відборі на Євробачення! У нас зараз друге місце! Всіх любимо", - написала співачка в Instagram. Друзья, огромное спасибо за ваши голоса в поддержку Дениса @povaliy в он-лайн отборе на Евровидение! У нас сейчас второе место! Всех любим ❤ #евровидение #евровидение2017 #eurovision2017 #повалий #голосование Світлину опубліковано користувачем Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) Січ 11, 2017 о 11:25 PST Як відомо, он-лайн відбір розпочався 1 вересня, а закінчився 11 січня. В лютому розпочнуться прямі ефірі Нацвідбору "Євробачення-2017". Перший ефір заплановано на 4 лютого. Ім’я переможця стане відомо у фіналі, який відбудеться 25-го лютого. Дивіться також: Лорак і Повалій продемонстрували, на яких російських каналах їх найбільше "крутили"

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