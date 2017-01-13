Повалій похвалилася, що її син лідирує в українському відборі на Євробачення

Українська співачка Таїсія Повалій, яка активно виступає в Росії, радіє, що її син Денис налагоджує кар'єру в Україні. Зокрема, вона зраділа, що син лідирує у он-лайн відборі на "Євробачення-2017" від України.
"Друзі, величезне спасибі за ваші голоси на підтримку Дениса в он-лайн відборі на Євробачення! У нас зараз друге місце! Всіх любимо", - написала співачка в Instagram.
Як відомо, он-лайн відбір розпочався 1 вересня, а закінчився 11 січня.
В лютому розпочнуться прямі ефірі Нацвідбору "Євробачення-2017". Перший ефір заплановано на 4 лютого. Ім’я переможця стане відомо у фіналі, який відбудеться 25-го лютого.
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