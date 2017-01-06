Поїзд Інтерсіті застряг поблизу Львова

На під'їзді до Львова зламався поїзд "Інтерсіті" №743 сполученням "Дарниця – Трускавець".

Повідомляється, що він стоїть за 40-50 кілометрів від Львова.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", він зламався в дорозі, а у поїзді немає електрики і поступово знижується температура, тож пасажири сидять у верхньому одязі.

Як пишуть в соцмережах, виникли проблеми з пантографом, який передає струм, через це поїзд не може їхати.

Пасажирам повідомили про те, що ведуться ремонтні роботи. Точних даних про терміни ремонту немає. Коли поїзд продовжить шлях невідомо.