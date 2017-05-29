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Працівники Верховного суду та низки інших отримуватимуть вищу зарплату: постанова Кабміну

08:28, сьогодні 1396 Читать новость на русском
Кабмін підвищив зарплати суддям
Кабмін підвищив зарплати суддям / Слово і Діло

Глави апарату Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Державної судової адміністрації , Верховного суду та вищих спеціалізованих судів отримуватимуть 13 тисяч гривень зарплати. Такий посадовий оклад встановив їм Кабінет міністрів України.

Про це свідчить постанова Кабміну №358 від 24 травня.

Зазначимо, що уряд встановив оклад першим заступникам апаратів вищевказаних органів у 12 тисяч гривень, а заступникам – 11 тисяч гривень.

Тим часом керівникам апаратів апеляційних, окружних адміністративних, господарських судів та територіальних управлінь ДСА розмір окладу встановлений у сумі 9,4 тисячі гривень, місцевих загальних судів – 7,6 тисячі гривень, їх заступникам – 8 850 гривень та 7,1 тисячі гривень відповідно.

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У постанові зазначається, що посадові оклади держслужбовців секретаріату Вищої ради правосуддя, ВККС, апарату Верховного суду України, вищих спеціалізованих судів, ДСА, передбачені схемою, підвищуються на 10%.

Окрім того, уряд встановив оклад ректору Національної школи суддів у 13 тисяч гривень, проректору і керівнику апарату – 11 тисяч гривень, директору регіонального відділення – 9 115 гривень.

У свою чергу керівник патронатної служби Вищої ради правосуддя, ВККС, ДСА, Конституційного і Верховного судів, вищих спеціалізованих судів отримуватиме оклад у розмірі 9,9 тисячі гривень, прес-секретар – 5,5 тисячі гривень, радники і помічники голови суду і його заступники – 10 610 гривень.

До постанови додано повідомлення, в якому мовиться, що підвищення рівня матеріального забезпечення працівників апаратів судів та Національної школи суддів України створить умови для професійного виконання ними посадових обов'язків і заохочення ефективної роботи. Крім того, реалізація документа забезпечить дотримання гарантій незалежності судової влади.

Теги: Україна Політика Кабінет Міністрів України гроші Судді Верховний суд України
Джерело: 24 Канал
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