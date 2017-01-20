Прикордонника знайшли мертвим на українсько-польському кордоні

20 січня вранці на українсько-польському кордоні на Львівщині, у пункті пропуску "Краковець", знайшли тіло молодого прикордонника.

Про це інформує ZAXID.NET з посиланням на власні джерела. Речник начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Володимир Шеремет підтвердив виданню цю інформацію. За його словами, це один зі складу наряду, які заступили в нічну зміну напередодні, 19 січня. Прикордоннику було 30 років. Зараз експерти оглядають тіло, з’ясовують обставини і причини смерті. Нагадаємо, 7 січня в Одеській області військовослужбовець Ізмаїльського прикордонного загону замерз на ділянці дороги Кілія – Шевченкове.

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