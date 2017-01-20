Прикордонника знайшли мертвим на українсько-польському кордоні

20 січня вранці на українсько-польському кордоні на Львівщині, у пункті пропуску "Краковець", знайшли тіло молодого прикордонника.
Про це інформує ZAXID.NET з посиланням на власні джерела.
Речник начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Володимир Шеремет підтвердив виданню цю інформацію.
За його словами, це один зі складу наряду, які заступили в нічну зміну напередодні, 19 січня. Прикордоннику було 30 років.
Зараз експерти оглядають тіло, з’ясовують обставини і причини смерті.
Нагадаємо, 7 січня в Одеській області військовослужбовець Ізмаїльського прикордонного загону замерз на ділянці дороги Кілія – Шевченкове.
Коментарі