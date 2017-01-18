Привабливі люди більш успішні і отримують вищу зарплату: цікаве дослідження

Отримання високої посади і зарплати залежить не тільки від професійних якостей, а й від зовнішності.

Привабливих людей легше приймають на роботу, вони швидше отримують просування по службі і більш високі зарплати, ніж їх колеги, яким не так пощастило з фізичними даними, пише Elle.

Так, вчені переконані, що люди краще налаштовані по відношенню до симпатичних колег протилежної статі, так як підсвідомо вважають їх потенційно більш привабливими сексуальними партнерами.

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Красиві люди здаються оточуючим більш яскравими особистостями – навколишні схильні приписувати їм розум, вміння спілкуватися та інші навички, які є важливими з ділової точки зору.

Але оскільки поняття краси дуже відносне, то її можна компенсувати впевненістю в собі.