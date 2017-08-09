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Прогноз погоди на 10 серпня: з Заходу відступає холод, зі Сходу – надмірна спека

15:14, сьогодні 154
Прогноз погоди в Україні на четвер, 10 серпня
Прогноз погоди в Україні на четвер, 10 серпня / Getty Images

У четвер, 10 серпня, температура повітря в Україні знову підвищуватиметься – спекотно буде у більшості областей країни.

Про це у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що на заході відновиться спека – до 28 – 32 градусів вище нуля. На півдні та сході вона просто втримається – до +30 – +35 градусів. Прохолодніше буде на Харківщині – +26 – +29 градусів.

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Опадів на усій території України у четвер не передбачають, вітер буде східного напрямку.

Прогноз погоди на четвер, 10 серпня, у містах України:

Ужгород – +31…+33

Львів – +31…+33

Івано-Франківськ – +30…+32

Тернопіль – +30…+32

Чернівці – +29…+31

Хмельницький – +29…+31

Луцьк – +29…+31

Рівне – +29…+31

Житомир – +29…+31

Вінниця – +27…+29

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +32…+34

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +27…+29

Суми – +27…+29

Полтава – +29…+31

Дніпро – +31…+33

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +31…+33

Луганськ – +30…+32

Харків – +28…+30

Київ – +27…+29

Прогноз погоди на четвер, 10 серпня

Теги: Новини України Погода
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