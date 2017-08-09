Прогноз погоди на 10 серпня: з Заходу відступає холод, зі Сходу – надмірна спека

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У четвер, 10 серпня, температура повітря в Україні знову підвищуватиметься – спекотно буде у більшості областей країни.
Про це у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
Вона зазначила, що на заході відновиться спека – до 28 – 32 градусів вище нуля. На півдні та сході вона просто втримається – до +30 – +35 градусів. Прохолодніше буде на Харківщині – +26 – +29 градусів.
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Опадів на усій території України у четвер не передбачають, вітер буде східного напрямку.
Прогноз погоди на четвер, 10 серпня, у містах України:
Ужгород – +31…+33
Львів – +31…+33
Івано-Франківськ – +30…+32
Тернопіль – +30…+32
Чернівці – +29…+31
Хмельницький – +29…+31
Луцьк – +29…+31
Рівне – +29…+31
Житомир – +29…+31
Вінниця – +27…+29
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +32…+34
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +27…+29
Суми – +27…+29
Полтава – +29…+31
Дніпро – +31…+33
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +31…+33
Луганськ – +30…+32
Харків – +28…+30
Київ – +27…+29
Прогноз погоди на четвер, 10 серпня