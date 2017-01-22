Прогноз погоди на тиждень – холод відступить, але ненадовго

Синоптик Наталя Діденко розповіла прогноз погоди в Україні на найближчий тиждень. За її словами, в країні потеплішає, однак така погода триватиме недовго.

Так, у понеділок по всій Україні буде без опадів, температура коливатиметься від -3 до +3 градусів. Вночі температура опуститься до -2-8, на заході місцями до -12. У вівторок, 24 січня, температура не зміниться. Щоправда північ засипле снігом. 25 січня, у середу, сніг охопить більшість областей України. Також посилиться вітер. У четвер-п’ятницю в Україну знову прийде похолодання. Найбільше це похолодання відчують жителі східної частини України, найменше – західної. Дивіться також: Фотограф показав, як живе найхолодніше село у світі: вражаючі фото

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