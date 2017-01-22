  • укр
  • рус
16:52
22 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Де лікується Путін. Золотий православний телефон
Вєсті Кремля
20:03, 21 січня
Вєсті.UA. Жир. Чарівні наслідки закриття
Вєсті.UA
23:14, 21 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 15:00: Геращенко прокоментував замах на нього. Живий ланцюг в Києві
Випуск новин
16:06, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прогноз погоди на тиждень – холод відступить, але ненадовго

14:44, сьогодні 1442 Читать новость на русском
Початок тижня буде теплим
Початок тижня буде теплим / dobre.stb.ua

Синоптик Наталя Діденко розповіла прогноз погоди в Україні на найближчий тиждень. За її словами, в країні потеплішає, однак така погода триватиме недовго.

Так, у понеділок по всій Україні буде без опадів, температура коливатиметься від -3 до +3 градусів. Вночі температура опуститься до -2-8, на заході місцями до -12.

У вівторок, 24 січня, температура не зміниться. Щоправда північ засипле снігом.

25 січня, у середу, сніг охопить більшість областей України. Також посилиться вітер.

У четвер-п’ятницю в Україну знову прийде похолодання. Найбільше це похолодання відчують жителі східної частини України, найменше – західної.

Дивіться також: Фотограф показав, як живе найхолодніше село у світі: вражаючі фото

Теги: Україна Погода
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Демократия танками не ограничится: такого Европа не видела со времен Холодной войны
сьогодні, 16:40 Демократия танками не ограничится: такого Европа не видела со времен Холодной войны
Злой Одессит 582
сьогодні, 13:29 "Три ікси: Реактивізація" або Він Дізель у ще одному бездумному бойовику
Юлія Ліпенцева 986
Чим небезпечний короткий сон та як привчити організм висипатись – корисна інфографіка
сьогодні, 13:21 Чим небезпечний короткий сон та як привчити організм висипатись – корисна інфографіка
2353
Современное поколение – кто они?
сьогодні, 08:30 Современное поколение – кто они?
Володимир Співаковський 3265
Крымский комплекс неполноценности, или Кого приглашают на полуостров
21 січня, 22:30 Крымский комплекс неполноценности, или Кого приглашают на полуостров
Злой Одессит 2 7622
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 343
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Батьки та вчителі київської школи пояснили, чому відмовились від букетів на 1 вересня
 1 вересня 2016 , 20:28
Про невдачі, нову партію та перевибори до Ради: повна версія інтерв'ю з Саакашвілі
 22 листопада 2016 , 21:01
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук