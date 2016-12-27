"Прозорий 2016": підсумки роботи електронної системи публічних закупівель у цифрах

Сайт "24" підводить підсумки діяльності у 2016 році системи публічних закупівель ProZorro, завдяки якій державі вдалось зекономити майже 6 мільярдів гривень за дванадцять місяців.

Основаною метою реформи в системі державних тендерів було зниження корупції під час закупівель за публічні кошти, досягнення максимальної ефективності та економії. Одним із ключових інструментів для реалізації реформи стало створення онлайн-системи, у якій кожен може побачити, як відбувається той чи інший тендер, а також хто, що і як закуповує за кошти платників податків.

1 квітня 2016 року закон України "Про публічні закупівлі" набрав чинності для всіх центральних органів влади та монополістів, а 1 серпня до роботи через систему Prozorro перейшли всі державні підприємства та комунальні заклади.

За 12 місяців (у статистиці, наданій сайту "24" ProZorro, враховувались всі завершені та конкурентні процедури в період з 1 січня до 21 грудня 2016 року) вдалось зекономити 5 792 747 087,65 гривні – понад 12% від очікуваної вартості товарів та послуг. У відсотковому вимірі "найекономнішим" виявився квітень, у грошовому еквіваленті – серпень 2016 року.

У географічному вимірі жодних несподіванок – лідером за зекономленою сумою, як і за кількістю торгів, виявився Київ. А от після нього за сумою економії – Одещина, а за відсотком зекономлених грошей несподівано опинилась Чернівецька область – понад 17% економії.

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Найбільше державним та комунальним підприємствам вдалось у 2016 році зекономити на будівельних роботах – 1,3 мільярда гривень. На другому місці, з величезним відставанням – електротехнічне устаткування, апаратура, обладнання та матеріали, а також освітлювальне устаткування.

А от у відсотковому вимірі найбільше вдалось зекономити на адміністративних, оборонних послугах та послугах у сфері соціального захисту – кожну четверту гривню, а точніше – 27,98%. У трійці також послуги, пов'язані з нафтогазовою промисловістю, а також друкована і супутня продукція.