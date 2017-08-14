П'яний бойовик за кермом врізався в маршрутку з пасажирам: є постраждалі

13 серпня в тимчасово окупованому Луганську бойовик так званої "ЛНР" в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП.

Про це повідомили у ГУ розвідки Міноборони України.

Згідно з повідомленням, бойовик в стані алкогольного сп’яніння перевищив швидкість та врізався в маршрутку з пасажирами, яка зупинилася перед світлофором.

Читайте також: Бойовики влаштували криваву бійку через кавуни: є загиблі та поранені

Внаслідок аварії водій та кілька пасажирів отримали поранення різного ступеня важкості.