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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

П'яний бойовик за кермом врізався в маршрутку з пасажирам: є постраждалі

11:40, сьогодні 63 Читать новость на русском
Бойовик вчинив аварію в Луганську (Ілюстрація)
Бойовик вчинив аварію в Луганську (Ілюстрація) / sq.com.ua

13 серпня в тимчасово окупованому Луганську бойовик так званої "ЛНР" в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП.

Про це повідомили у ГУ розвідки Міноборони України.

Згідно з повідомленням, бойовик в стані алкогольного сп’яніння перевищив швидкість та врізався в маршрутку з пасажирами, яка зупинилася перед світлофором.

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Внаслідок аварії водій та кілька пасажирів отримали поранення різного ступеня важкості.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Луганськ Аварії та ДТП Алкоголь
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