Радикали залишили будівлю Львівської облради

Члени праворадикальних організацій, які сьогодні, 30 травня, заблокували роботу Львівської обласної ради, покинули будівлю.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Наразі будівлю, в якій розташована сесійна зала, взяли під посилену охорону.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 КК України (хуліганство). На даний час на місці події проводять слідчі дії,

– прокоментувала начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіціі у Львівській області Світлана Добровольська.

За інформацією правоохоронців, під час сутичок з націоналістами постраждали 11 поліцейських. Раніше прес-служба Львівської міськради повідомляла, що постраждали дев'ять поліцейських і дві жінки, які звернулися до медичних закладів за допомогою.

Так, на одній з жінок загорівся одяг, вона отримала легкі опіки. Ще одна жінка отримала травму. Обом жінкам наразі надають допомогу та проводять обстеження.

До моменту сутичок будівлю облради охороняли близько 100 співробітників поліції.

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Сьогодні зранку до сесійної зали Львівської облради увірвалися близько сотні хлопців, що представились активістами "Сокола", нацкорпусу "Азов", легіону "Cвобода", ОУН і "Правого сектора". Активісти погрожували не випускати депутатів, вимагаючи обласну раду звернутися до Верховної Ради щодо амністії для військових в АТО.