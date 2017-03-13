08:55
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандальна заява Гіркіна. Зіткнення в Нагірному Карабаху
Випуск новин
22:36, 12 березня
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Радник Авакова пропонує повернути смертну кару в Україні

07:23, сьогодні 2009 Читать новость на русском
Ілля Кива
Ілля Кива / 24 Канал

В Україні варто відновити смертний вирок за державну зраду, оскільки країна перебуває у стані війни.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Ілля Кива у коментарі "Обозревателю".

"За зраду – смерть. Іншої позиції в нашій країні не повинно бути. Тому що ми знаходимося сьогодні у стані війни. Сьогодні наші найкращі люди, цвіт нації, лягають в землю. Тому за зраду повинна бути кара. Це чітка позиція", – наголосив Кива.

Читайте також: Кива: Когда я захожу в комнату, только Аваков и Корчинский не прижимают уши

Довідка. До 1995 року Україна входила у список країн з високими показниками по кількості винесених вироків на страту. Повністю смертну кару в державі скасували 1 липня 2003 року.

Теги: Україна Політика Міністерство внутрішніх справ Ілля Кива
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Греція хоче співпрацювати з окремими регіонами України, – Гройсман поговорив з Ципрасом
 9 лютого , 00:12
Стало відомо про проблеми з продажем Roshen у Росії
 5 грудня 2016 , 16:38
Мирний мешканець постраждав під обстрілами бойовиків по Авдіївці
 9 лютого , 17:58
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук