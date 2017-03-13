Радник Авакова пропонує повернути смертну кару в Україні

В Україні варто відновити смертний вирок за державну зраду, оскільки країна перебуває у стані війни.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Ілля Кива у коментарі "Обозревателю".

"За зраду – смерть. Іншої позиції в нашій країні не повинно бути. Тому що ми знаходимося сьогодні у стані війни. Сьогодні наші найкращі люди, цвіт нації, лягають в землю. Тому за зраду повинна бути кара. Це чітка позиція", – наголосив Кива.

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Довідка. До 1995 року Україна входила у список країн з високими показниками по кількості винесених вироків на страту. Повністю смертну кару в державі скасували 1 липня 2003 року.