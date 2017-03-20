"Райффайзен Банку" теж загрожує замурування піноблоками

Цивільному корпус "Азов" готовий вжити жорстких заходів проти російської філії австрійського "Райффайзен Банку".

Про це в коментарі "Обозревателю" сказав речник громадянського корпусу "Азов" Олександр Алфьоров.

Він зазначив, що активісти перейдуть до дій, якщо підтвердиться інформація про те, фінустанова планує обслуговувати власників "паспортів" "ЛНР-ДНР".

"Ми будемо боротися з будь-яким політиком, дипломатом або установою, яка співпрацюватиме з окупованими територіями. Тому якщо інформація щодо "Райфайзен Банку" підтвердиться, то в цивільному корпусі "Азов" підуть на заходи схожі до тих, що були зроблені щодо російських банків", – попередив речник активістів.

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