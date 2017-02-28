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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Росія погрожує Україні через блокаду на Донбасі

15:41, сьогодні 3249 Читать новость на русском
Залізнична блокада на Донбасі
Залізнична блокада на Донбасі / Фото з соцмереж

Офіційний Київ повинен вжити заходів, щоб припинити торговельну блокаду Донбасу, інакше Росія обіцяє вжити заходів у відповідь.

Таку заяву зробив представник РФ у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов, передають "Риа Новости".

"Сьогодні, напередодні чергової зустрічі Контактної групи, я закликаю Київ вжити негайних дієвих заходів щодо припинення транспортної та економічної блокади Донбасу", – сказав Гризлов.

За словами російського політика, блокада транспортного сполучення на Донбасі, яка розширюється, суперечить Мінським угодам, за якими Україна зобов'язана підтримувати ОРДЛО.

Такі дії, фактично спрямовані на економічну і соціальну ізоляцію, неминуче ведуть до заходів у відповідь. Ми не можемо допустити гуманітарної та соціально-економічної катастрофи на територіях, населення яких перевищує населення низки європейських країн,
– наголосив Борис Гризлов.

Також представник РФ у Тристоронній контактній групі звернувся до офіційного Києва з вимогою надати гарантії "безпечної і безперервної роботи" Донецької фільтрувальної станції.

Зазначимо, 28 лютого озброєні "тітушки" штурмували пост блокувальників, є постраждалі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що рішення про зняття блокади окупованих районів Донбасу має приймати Антитерористичний центр.

Теги: Політика Україна Новини Росії Блокада Війна на Донбасі Мінські домовленості
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