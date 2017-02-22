Росія зробила крок до заборони переказів грошей в Україну

Держдума Росії схвалила в першому читанні законопроект, що заборонить грошові перекази з РФ в Україну за допомогою іноземних платіжних систем.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Відповідний законопроект підготували та внесли до Держдуми депутати фракції "Единая Россия" Владислав Резнік та Петро Пімшаков.

У Держдумі зазначають, що законопроект став відповіддю на скасування діяльності низки російських платіжних систем, враховуючи "Золоту Корону" і "Юністрім", в Україні в кінці жовтня минулого року.

В результаті цієї заборони тільки дві іноземні платіжні системи, що працюють на території Росії, отримали можливість продовжувати свою діяльність в Україні. Тим самим була виключена частина нашої російської платіжної інфраструктури з глобальної конкуренції. Законопроект спрямований на виправлення цієї ситуації,

– пояснив Резнік.

Тих, хто порушуватиме заборону, запропоновано штрафувати за приписом Центробанку на повну суму здійснених переказів.

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Якщо законопроект буде прийнятий у трьох читаннях, він набуде чинності з дня його офіційного опублікування.