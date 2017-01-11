Російський бойовик, який топтав український прапор на Донбасі, залишився без ніг: фото

Росіянин Сергій Колтунов, який під час війни на Донбасі посмів осквернити український прапор, отримав свого роду відплату.

Тепер бойовик, який воював за терористичну "ЛНР", позує у інвалідному візку без ніг.

Фото у соцмережі розмістив блогер Іраклій Комахідзе.

Бонус за участь в неоголошеній війні проти України – 3 "медальки", які нічого не значать, інвалідне крісло і смуток в очах,

– підписав фото Іраклій Комахідзе.

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Повідомляється, що російський найманець лишився без ніг після того, як під час чергової вилазки в бік військовослужбовців ЗСУ в районі Станиці Луганської 21 жовтня 2015 року він підірвався на міні.

До слова, на новорічні свята п’яний бойовик підірвав себе гранатою на дитячому майданчику у Донецьку.