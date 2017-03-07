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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Розкішний та грандіозний маєток радника Порошенка зняли на відео

17:29, сьогодні 3633 Читать новость на русском
Маєток Юрія Косюка поблизу парку
Маєток Юрія Косюка поблизу парку "Феофанія" / Facebook

Журналісти зняли на відео та показали, як виглядає розкішний маєток власника ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка та за сумісництвом радника Президента України Петра Порошенка.

Відео "Версалю Косюка" на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст Максим Опанасенко.

Агробарон Косюк добудував свій "Версаль". Ми були у шоці у 2015-му, коли він почав зводити його на території археологічної пам'ятки впритул до парку "Феофанія". Вже все готове і я у ще більшому шоці. Ну, гляньте самі,
– написав Опанасенко.

За словами журналіста, відпочинок у парку тепер контролюють собаки, камери спостереження, паркани та служба безпеки самого Косюка.

За даними журналістів, Косюк володіє ПАТ "Миронівський хлібопродукт" та торговою маркою "Наша Ряба". Окрім того, він має звання Герой України.

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Зазначимо, що у 2014 році Порошенко призначив Косюка першим заступником голови адміністрації президента "для підвищення рівня керованості силовим блоком". Проте того ж року звільнив бізнесмена та зробив позаштатним радником.

У 2016 році Косюк посів 5 сходинку в рейтингу українського Forbes, а його статки оцінюються у мільярд.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Нерухомість Доходи політиків
Джерело: 24 Канал
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