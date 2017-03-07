Розкішний та грандіозний маєток радника Порошенка зняли на відео

Журналісти зняли на відео та показали, як виглядає розкішний маєток власника ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка та за сумісництвом радника Президента України Петра Порошенка.

Відео "Версалю Косюка" на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст Максим Опанасенко.

Агробарон Косюк добудував свій "Версаль". Ми були у шоці у 2015-му, коли він почав зводити його на території археологічної пам'ятки впритул до парку "Феофанія". Вже все готове і я у ще більшому шоці. Ну, гляньте самі,

– написав Опанасенко.

За словами журналіста, відпочинок у парку тепер контролюють собаки, камери спостереження, паркани та служба безпеки самого Косюка.

За даними журналістів, Косюк володіє ПАТ "Миронівський хлібопродукт" та торговою маркою "Наша Ряба". Окрім того, він має звання Герой України.

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Зазначимо, що у 2014 році Порошенко призначив Косюка першим заступником голови адміністрації президента "для підвищення рівня керованості силовим блоком". Проте того ж року звільнив бізнесмена та зробив позаштатним радником.

У 2016 році Косюк посів 5 сходинку в рейтингу українського Forbes, а його статки оцінюються у мільярд.