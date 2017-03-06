Саакашвілі розповів про таємні зустрічі Порошенка та Яценюка з олігархом

Президент України Петро Порошенко і екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк знають, як зробити країну кращою, але свідомо цього не роблять. Порошенко і Яценюк регулярно зустрічаються з бізнесменом Рінатом Ахметовим.

Про це в інтерв'ю "ЛІГАБізнесІнформ" заявив колишній глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі.

Я не вважаю, що мене використали. Тим більше, вважаю, що позбутися Яценюка було корисною справою. Він загруз у корупції і нічого корисного для країни не зробив. Він навіть більше, ніж Порошенко, винен у відсутності реформ, тому що у нього були безпосередні важелі впливу на економіку. У нього були шанси змінити країну на краще, тим більше, не можна сказати, що він не знає або не вміє працювати – він у всьому добре розбирається. В тому й цинізм, що на відміну від влади Януковича, Порошенко і Яценюк знають, як зробити краще, але свідомо цього не роблять. Яценюк вважав за краще бути не реформатором, а цинічним прислужником олігархів, ось і вся історія,

– розповів Саакашвілі.

Політик додав, що президент і екс-прем'єр зустрічаються з бізнесменом Рінатом Ахметовим.

Так, Яценюк і Порошенко разом регулярно зустрічаються з Ахметовим, у них все добре. Це міжсобойчик,

– вважає екс-голова Одещини.

Він також висловив співчуття у тому, що Володимир Гройсман, ставши прем'єром, "теж не захотів брати на себе ініціативу і проводити реформи".

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Саакашвілі зазначив, що не вважає нинішнього главу уряду людиною Порошенка.

"Просто у Гройсмана, мабуть, поки що не вистачило масштабу, щоб піти на різкі зміни", – додав політик.