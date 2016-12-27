Савченко розповіла про свою платформу "РУНА"

Нардеп Надія Савченко презентувала у Львові свою громадську платформу під назвою "РУНА".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Депутат запевнила, що "РУНА" – не політичний проект, а об'єднання людей, у яких є не гасла та популізм, а ідея.

"РУНА" – це рух українського народу, активних, думаючих українців. Це реформи українського народу заради зміни системи. Це революція українського народу як виняткова вимога Революції гідності", – заявила Надія Савченко.

Вона додала, що партія з'явиться лише тоді, як з'явиться у цьому необхідність. Савченко зазначила, що платформа з допомогою експертів розробила проекти змін політичної системи у країні, щоб показати українцям – що саме потрібно зробити для зміни життя на краще.

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До слова, Надія Савченко також запевнила, що громадську платформу "РУНА" ніхто не фінансує.