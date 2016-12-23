Савченко виключили з комітету з нацбезпеки і оборони

Надія Савченко більше не засідатиме у комітеті з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив член комітету, народний депутат від фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

За його словами, Комітет Верховної Ради з національної безпеки і оборони одноголосно підтримав виключення Надії Савченко зі складу комітету. Тепер це рішення має підтримати парламент. Однак це станеться, скоріш за все, вже після Нового року.

Причиною цього стали часті зустрічі з терористами, а самі заяви Надії Савченко суперечили позиції України.

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Нагадаємо, до цього Надію Савченко виключили зі складу делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи. Їй одразу знайшли заміну.



20 грудня спікер Верховної Ради Андрій Парубій офіційно оголосив про виключення народного депутата Надії Савченко з фракції "Батьківщина".