Савченко: Я готова взяти відповідальність за свою країну і стати президентом

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Народний депутат України Надія Савченко в інтерв'ю для Krytyka Polityczna заявила, що готова стати президентом України та розповіла про завдання своєї новоствореної політичної сили.
"Я готова взяти на себе відповідальність за країну і виставити свою кандидатуру на президентських виборах. У парламентських виборах буде брати участь моя політична сила. Боже, як жахливо це звучить із вуст політика...", – прокоментувала колишня військова льотчиця для польського видання.
Скандальна Савченко, за її словами, не вірить у політичні партії, але сподівається, що її "свіжа" політична сила "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" зможе перезавантажити "хвору" українську систему влади.
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"Вона (партія Савченко, – "24") допоможе демонтувати нездорову політичну систему, яка була створена 25 років тому, перебудувати державну архітектуру і дати людям шанси на зручне існування в її рамках. Це буде симбіоз різноманітних систем, ми не будемо бездумно приймати або відкидати будь-які ідеї", – сказала нардеп.
Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що позафракційна депутатка Надія Савченко створила нову політичну партію "Громадсько-політична платформа Надії Савченко".