Савченко заявила про розуміння дій "Беркуту" на Майдані

Народний депутат Надія Савченко розуміла дії "Беркуту" на Євромайдані, тому що в них "був наказ".

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Ехо Москви".

Нардеп відповідала на питання про те, що вона робила на Євромайдані.

Я розуміла одне: я є військовослужбовець. Тобто я не міліція, я не внутрішні війська. При цьому я завжди залишаюся народом. І моя функція як армії, звичайно ж, захищати народ від зовнішнього ворога. Тобто виходить, народ – це і міліція, і ті люди, які на Майдані,

–заявила Савченко.

Вона уточнила, що для неї "не було різниці", тому що вона – людина системи, військової якоїсь структури, яка "більше розуміла той же "Беркут".

Читайте також: Сестра Савченко розповіла, який новий "фейк" про Надю гуляє зоною АТО

Чому? Тому що у них є наказ. Цього багато хто тоді не міг зрозуміти: "Ось, чому вони не з народом? Кинули б це все". А зараз ось армія стоїть і чекає. Ось чому вони не воюють, так? Але у них є наказ,

– зауважила Савченко.