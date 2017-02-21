Савченко зреклася депутатської недоторканності

Народний депутат України Надія Савченко написала заяву про відмову від депутатської недоторканності.

Про це політик повідомила у своєму Facebook.

Третя річниця Майдану. Настав час політикам виконувати свої обіцянки без третього Майдану! Виконання першої обіцянки: я відмовляюся від депутатської недоторканності. Закликаю всіх народних депутатів України, Президента України та українських суддів зробити те саме,

– написала Савченко, опублікувавши фото заяви.

Нардеп просить розглянути її рішення на засіданні парламентського комітету з питань регламенту і винести відповідну постанову до сесійної зали Верховної Ради.

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