СБУ спіймала на хабарі військового комісара на Харківщині

Працівники СБУ викрили на хабарі керівника одного з районних військових комісаріатів Харківщини.

Про це у Facebook повідомив начальник прес-центру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Як з’ясували правоохоронці, майор вимагав тисячу доларів США від місцевого мешканця за надання відстрочки від призову на строкову військову службу.

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Оперативники спецслужби затримали військового комісара у робочому кабінеті під час отримання всієї суми хабара. Затриманні відбулося згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.