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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Сепаратиський скандал розгорівся у школі в Києві

01:44, сьогодні 456
Прихильниця донецького
Прихильниця донецького "ополчения" живе у Києві / Соцмережі

В одній із київських шкіл сталася резонансна ситуація – одна із матерів відмовилася допомагати українським військовим на Донбасі, аргументуючи це тим, що ті вбивають мирне населення.

Як пише видання People IN, мати другої школярки Тетяну Попову шокувала така позиція, відтак вона спробувала дати відсіч побутовому сепаратизму.

Зокрема жінка звернулась до СБУ, щоб вони хоч якось відреагували на інцидент.

"Я не зверталась в СБУ особисто, лише надіслала їм посилання на свій публічний пост про цю ситуацію на моїй сторінці у ФБ. Нажаль, ніякої від них реакції я не маю", – стверджує вона.

Сепаратизм, Черкаси

За словами активістки, люди не повинні замовчувати тему побутового сепаратизму та не боятись давати відсіч подібним особам на своєму рівні.

Також дуже потрібна законодавча база від наших можновладців для адекватного покарання за подібну поведінку – від адмінпокарання до вилучення українського громадянства. Доречним міг би бути досвід прибалтійських країн, де є так звані паспорти негромадян. Ці негромадяни не мають виборчого права, не мають дозволу на роботу, не мають ніяких пільг від держави,
– зауважила Тетяна.

Сепаратизм, Київ, школа

Крім того, пані Попова вважає, що в Україні варто захищати саме українців, оскільки вони є дискримінованими за мовною ознакою.

Якесь збочення, як на мене. І, нажаль, доки буде панувати в нашій країні ця російськомовна українофобія, доти буде нам небезпека від сусіда. Дуже хочу, щоб нарешті мої співгромадяни увімкнули свідомість і зрозуміли, що мова — це наш кордон і наша безпека,
– резюмувала патріотка України.

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Теги: Україна Війна на Донбасі Скандал освіта Київ Політика
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