10:02
5 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка.
Вєсті.UA
23:08, 4 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 23:00: Скандал в суді. Новини з фронту
Випуск новин
23:58, 4 березня
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Шалений обстріл з боку терористів: Україна зазнає втрат

08:50, сьогодні 1234 Читать новость на русском
Бойовики обстріляли українські позиції 110 разів
Бойовики обстріляли українські позиції 110 разів / Соцмережі

Упродовж минулої доби було зафіксовано 110 обстрілів по позиціях ЗСУ у зоні проведення АТО,

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Так, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії та мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Богданівку, Мар’їнку, Новотроїцьке та Водяне.

Крім того, від стрілецької зброї та гранатометів постраждали Гнутове, Водяне, та Широкине, а Талаківку, Новотроїцьке, Мар’їнку, Водяне та Лебединське обстрілювали снайпери.

Зауважимо, що по Водяному та Широкиному вели вогонь БМП.

На Луганському напрямку зі 152-міліметрової артилерії було обстріляно Калиново-Попасну, Новозванівку та Троїцьке, а з артилерії 122 міліметри та мінометів різних калібрів – Новоолександрівку, Кримське, Оріхове, Попасну, Катеринівку, Троїцьке та Новозванівку.

Зазначимо, що ПТРК неодноразово вели вогонь по наших позиціях в районі Кримського. А гранатомети, великокаліберні кулемети та снайпери – по Станиці Луганській ( в районі ділянки розведення). По Валуйському також вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку танк і міномети різних калібрів неодноразово обстрілювали Авдіївку, шахту Бутовку, Піски, Опитне, Верхньоторецьке, Зайцеве, Кам’янку, Луганське, а з гранатометів та стрілецької зброї – Зайцеве і Троїцьке. Снайпер вів вогонь по Зайцевому та Опитному.

Внаслідок таких активних дій з боку терористів 10 українських військових було поранено та ще два зазнали травм.

На жаль, один український воїн загинув.

Читайте також: Бойовики ведуть обстріли по всіх напрямках, у силах АТО є поранені

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Жертви Зброя Маріуполь Луганськ Новини Донецька Авдіївка
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Жизнь на Донбассе: те, кто не нашел работу сразу, останутся за бортом до конца
сьогодні, 08:32 Жизнь на Донбассе: те, кто не нашел работу сразу, останутся за бортом до конца "республики"
Ольга Черненко 1221
Не жить, а существовать: тянуть до следующей получки – только так у нас живут пенсионеры
4 березня, 22:51 Не жить, а существовать: тянуть до следующей получки – только так у нас живут пенсионеры
Ольга Черненко 2185
Что осталось от коммунизма и может ли он возродиться
4 березня, 19:16 Что осталось от коммунизма и может ли он возродиться
Блог Медіа 1218
Вихідний на 8 березня: бути чи не бути
4 березня, 19:04 Вихідний на 8 березня: бути чи не бути
Яніна Ткачук 7957
Пісня буде поміж нас: ТОП-11 несподіваних каверів на хіти безсмертного Івасюка
4 березня, 16:35 Пісня буде поміж нас: ТОП-11 несподіваних каверів на хіти безсмертного Івасюка
2353
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Лутковська розповіла, як Росія робить з українців рабів
 21 січня , 12:23
Безвіз Україні затвердять у середині січня, – Клімкін
 8 грудня 2016 , 18:28
11 арештованих в Сімферополі кримських татар не виходять на зв'язок
23 лютого , 14:55
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук