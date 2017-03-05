Шалений обстріл з боку терористів: Україна зазнає втрат

Упродовж минулої доби було зафіксовано 110 обстрілів по позиціях ЗСУ у зоні проведення АТО,

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Так, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії та мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Богданівку, Мар’їнку, Новотроїцьке та Водяне.

Крім того, від стрілецької зброї та гранатометів постраждали Гнутове, Водяне, та Широкине, а Талаківку, Новотроїцьке, Мар’їнку, Водяне та Лебединське обстрілювали снайпери.

Зауважимо, що по Водяному та Широкиному вели вогонь БМП.

На Луганському напрямку зі 152-міліметрової артилерії було обстріляно Калиново-Попасну, Новозванівку та Троїцьке, а з артилерії 122 міліметри та мінометів різних калібрів – Новоолександрівку, Кримське, Оріхове, Попасну, Катеринівку, Троїцьке та Новозванівку.

Зазначимо, що ПТРК неодноразово вели вогонь по наших позиціях в районі Кримського. А гранатомети, великокаліберні кулемети та снайпери – по Станиці Луганській ( в районі ділянки розведення). По Валуйському також вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку танк і міномети різних калібрів неодноразово обстрілювали Авдіївку, шахту Бутовку, Піски, Опитне, Верхньоторецьке, Зайцеве, Кам’янку, Луганське, а з гранатометів та стрілецької зброї – Зайцеве і Троїцьке. Снайпер вів вогонь по Зайцевому та Опитному.

Внаслідок таких активних дій з боку терористів 10 українських військових було поранено та ще два зазнали травм.

На жаль, один український воїн загинув.

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