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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Ще двох корумпованих податківців часів Януковича відправили до СІЗО

22:16, сьогодні 213 Читать новость на русском
Масове затримання екс-чиновників дає певні плоди
Масове затримання екс-чиновників дає певні плоди / Соцмережі

У Печерському районному суді Києва обрали запобіжні заходи екс-голові Державної фіскальної служби Миколаївської області Володимиру Дубелю та колишній голові Державної податкової інспекції Приморського району Одеси Ользі Фроловій.

Про це повідомляє один із українських телеканалів.

Зазначається, що Дубеля заарештували на 2 місяці, або йому пропонується внести заставу розміром у 4 мільйони гривень.

За словами прокурорів, гроші у нього будуть, якщо продасть все своє майно.

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Крім того, залишили під вартою терміном на 60 діб і Фролову з альтернативою внесення застави у майже 3 мільйони гривень.

"Цим рішенням суд повністю задовольнив клопотання прокурорів. Ольга Фролова відправляється до СІЗО. У разі внесення застави її відпустять, змусять здати закордонний паспорт у ГПУ, також не виїжджати з місця постійного проживання, в разі, якщо змінить місце проживання, обов'язково має попередити слідчих", – зазначили журналісти ресурсу.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.

24 травня Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи щодо двох колишніх податківців: колишнього начальника податкової інспекції Луганської області Олександра Антипова суд відпустив під заставу у 15 мільйонів гривень, колишньому голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному суд постановив одягнути електронний браслет із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.

Вранці 25 травня стало відомо, що суд відпустив ще чотирьох затриманих екс-чиновників під особисте зобов'язання. Зокрема, саме такий запобіжний захід обрали колишньому головному податківцю Криму Костянтину Циркуну.

Також було винесено 2 рішення про арешт – суд заарештував на 2 місяці колишнього голову податкової Дніпропетровської області Сергія Шинкаренка з альтернативою застави у розмірі 100 мільйонів гривень, а також відправив до СІЗО колишнього начальника Державної податкової інспекції в Артемівському районі Луганська Ольгу Гулку з можливістю внесення застави у розмірі 7 мільйонів гривень.

Теги: Україна Масові затримання екс-посадовців в Україні Державна податкова служба СІЗО Корупція Печерський суд Києва Судді гроші Державна фіскальна служба Миколаїв Одеса
Джерело: 24 Канал
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