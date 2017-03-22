Ще один банк зникне з українського фінринку

НБУ та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняли рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Вектор Банк".

Про це повідомили у прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Відповідно до рішення правління НБУ від 21 березня 2017 року "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Вектор банк" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 22 березня 2017 року "Про початок процедури ліквідації ПАТ "Вектор банк" та делегування повноважень ліквідатора банку", – йдеться у повідомленні.

У Фонді гарантування додали, що процедура ліквідації триватиме два роки. Ліквідатором ПАТ "Вектор банк" призначено Анну Савельєву.

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Нагадаємо, нещодавно Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації АТ "Банк народний капітал".