Що стало причиною стрілянини в Харкові

Вчора вночі, 17 лютого, у Харкові трапилась стрілянина між екс-бійцями батальйону "Донбас" та активістами "Східного корпусу". В результаті нічних подій поранення отримав один представник "Корпусу", який наразі перебуває у важкому стані. Ще 11 осіб потрапили до райвідділку поліції.

Стрілянина трапилась біля дитячого садочку в одному зі спальних районів міста. Учасниками нічних подій стали активісти колишньої громадської організації "Східний корпус". За їхніми словами, вони брали участь у патрулюванні вулиці міста. Цього ж вечора вони отримали повідомлення, що біля одного з дитсадків перебувають озброєні люди у камуфляжній формі.

Вчора відбулося затримання озброєних людей в масках голими руками. В результаті чого був поранений мій побратим. Після цього люди забарикадувались в дитячому садку. Була викликана поліція. Їх діставав звідти КОРД,

– прокоментував інцидент голова харківського відділення партії "Національний корпус" Олег Ширяєв.

Поранений представник "Східного корпусу" зараз у важкому стані у лікарні.

Дуже важкий у нього стан. Він переніс кілька операцій. Загалом вони тривали біля 8 годин. У нього пошкодження печінки та інших внутрішніх органів,

– повідомив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.

В організації зазначили, що нібито в людей у камуфляжі бачили нашивки батальйону "Донбас". Назвали і одного з учасників – боєць за позивним "Іспанець". Нардеп Семен Семенчеко на сторінці у Facebook повідомив, що чоловік з позивним "Іспанець" справді служив у батальйоні. Однак, минулої весни він демобілізувався і не має жодного стосунку до "Донбасу".

Поліція затримала 11 учасників перестрілки. Їм загрожує до семи років за ґратами.

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