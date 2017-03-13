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Що відбувається з мозком під час молитви, – дослідження

00:02, сьогодні 885 Читать новость на русском
Молитва
Молитва / Supercoolpics.com

Молитва будь-якою мовою і до будь-якого бога змушує працювати ті відділи мозку людини, які створюють відчуття справжнього блаженства.

До такого висновку дійшли науковці з Університету Пенсільванії, повідомляє Headinsider.

Особливий стан під час молитви – дуже реальне явище, кажуть експерти.

Найбільш хвилююче в цьому дослідженні було те, що коли ти бачиш покази МРТ і порівнюєш їх з відчуттями людей, які вони тобі переказують своїми словами, ти розумієш, що вони говорять правду,
– розповів керівник дослідницької групи Ендрю Ньюбері.

Саме тому люди, які регулярно моляться, рідше страждають від психічних проблем.

У них кращий "звичайний" настрій, їм здається, що вони живуть повним життям. Одне дослідження, що охопило 1000 євангелістів з Великобританії, показало, що ці люди емоційно стабільніші.

Всі віруючі і ті, хто медитують, описують свій стан після молитви або практики однаково. Люди кажуть, що відчувають "гармонію і смиренність". До них приходить усвідомлення, що "світ не піддається контролю. Тому треба просто пливти за течією і приймати все, що відбувається". А ще це "фантастичне відчуття спокою і комфорту".

Дослідники ж побачили, що у п'яти жінок, які описали цей стан п’ятьома різними мовами, під час молитви активувалися одні й ті ж відділи лобових часток мозку. Вони відповідають за мислення і спробу контролювати навколишній світ.

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У більш ранніх дослідженнях вчені вже заглядали за допомогою сканерів у мозки буддистських ченців. І було виявлено, що в їх головах хімічні процеси відбуваються зовсім не так, як у інших людей. А приблизно так, як у нас при молитві.

Теги: Здорове життя дослідження наука релігія Здоров'я LifeStyle
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