Штовханина між Трампом і прем’єром Чорногорії: деталі

Прем’єр Чорногорії Душко Маркович назвав "невинним інцидентом" поштовх від Президента США Дональда Трампа на саміті НАТО.

Про це повідомляє Associated Press.

При цьому офіційний представник Білого дому Шон Спайсер пояснив грубу поведінку Трампа, тим, що він намагався виконувати протокол. За його словами, розстановка лідерів країн-членів НАТО для фотографії була визначена заздалегідь і тому Трамп просто слідував цій схемі.

Втім грубий вчинок Трампа активно засудили користувачі соцмереж, а фотограф колишнього президента США Барака Обами Піт Соуза у відповідь на інцидент опублікував фото з заходу п'ятирічної давності.

"Сміх на саміті НАТО в 2012 році. Обійшлося без штовханини", – підписав знімок Соуза.

Laughter at the 2012 NATO Summit. No jostling involved. Публикация от Pete Souza (@petesouza) Май 25 2017 в 6:23 PDT

Додамо, відео інциденту опублікував новинний редактор телеканалу NBC Бред Джеффі в своєму Twitter.