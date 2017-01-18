Систему охорони здоров'я виводитимуть з коми, – Гройсман

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів приділив особливу увагу змінами в системі охорони здоров'я, які планують ввести в 2017 році.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу в прямому ефірі.

Цього року в Уряді займатимуться тим, що виводитимуть систему охорони здоров'я, за словами Гройсмана, "з коми, в якій вона перебуває вже 25 років". Головне завдання для МОЗ – аби кожен українець мав доступ до доступних та якістих ліків. Якщо б не відбулася ця реформа, то 40% коштів продовжувало б розповзатися по кишенях тих корупціонерів, які відповідають за розподіл медикаментів.

В 2017 році має запрацювати система медичного страхування, тобто кожен пацієнт зможе обрати лікаря самостійно.

Особливу увагу приділятимуть смертельним хворобам.

В бюджеті додатково закладано 150 мільйонів гривень для закупівлі ангіографічного обладнання. Це допоможе нам створити цілу мережу кардіологічних центрів в Україні,

– сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Також в Уряді пообіцяли, що закупівлі та поставки ліків будуть вчасними.

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