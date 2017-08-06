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Скандал в Ірані: депутати масово кинулися робити селфі з Могеріні

19:11, сьогодні 775 Читать новость на русском
В Ірані депутати робили селфі з Могеріні
В Ірані депутати робили селфі з Могеріні / EPA

В Ірані на депутатів парламенту країни рушив шквал критики через їхню поведінку з верховним представником ЄС у закордонних справах Федерікою Могеріні. Депутати масово робили селфі з нею та просто фотографували дипломата.

Про це повідомляє BBC.

Згідно з повідомленням, в центрі уваги іранських депутатів Могеріні опинилася під час візиту в країну для участі в урочистій церемонії інавгурації президента Ірану Хасана Руахані.

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Так, медіа опублікували фото, де Могеріні оточує низка депутатів-чоловіків, які роблять з нею селфі або ж просто фотографують дипломата.

Із реакцією не забарилися користувачі соціальних мереж. Багато з них розкритикували іранських депутатів та назвали їхні дії "принизливими". А дехто просто пожартував над інцидентом.

Додамо, що іранське видання Fars опублікувало фото, на якому можна побачити, що Могеріні не в захваті від того, що відбувається.

Один з іранських депутатів Аліреза Салімі називав поведінку своїх колег "підкоренням власної волі Заходу", заявивши, що відповідний комітет з поведінки може почати розслідування інциденту.

Деякі користувачі Twitter заявили, що іранські депутати "поставили націю у незручне становище".

"Це культурна, а не політична проблема. З кожним із цих шанованих депутатів, що пов'язані із цими селфі, буде проведено серйозну розмову", – заявив культурний радник президента Ірану Хесам Ашена.

Теги: Новини політики Іран Скандал Федеріка Могеріні Євросоюз
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