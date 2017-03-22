Скільки чашок кави можна вживати протягом дня, – експерт

Кожний організм – індивідуальний, і норма вживання кави теж повинна бути в кожного своя.

Про це розповіли на My Domaine.

Шарад Пол – хірург, онколог та автор книги "Генетика здоров'я" наголосив, що зі вживанням кави дійсно слід бути обережним, особливо тим людям, які гостро відчувають підбадьорливий ефект кофеїну.

Люди метаболізують кофеїн з різною швидкістю. У тих, хто метаболізує кофеїн повільно, ризик серцевих нападів збільшується, якщо вони п'ють більше двох чашок кави в день, однак у тих, хто швидко метаболізує кофеїн ризик серцевого нападу, навпаки, знижується, якщо вони випивають, як мінімум, одну чашку кави в день,

– поділився медик.

Він також додав, що в середньому споживання кофеїну слід обмежувати до 300-400 мг на день. Таку дозу він рекомендує, як людям з швидким, так і з повільним метаболізмом кофеїну.

"Оптимально вживати 300-400 мг кофеїну в день – це приблизно три чашки кави. Але якщо ви підозрюєте, що чутливі до кофеїну – наприклад, ваше серце починає прискорено битися або ви стаєте більш неспокійним, то краще обмежити щоденне вживання однією чи максимум двома чашками кави в день", – додав Шарад Пол.

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