Скільки для України коштує війна на Донбасі: приголомшливі цифри

У 2016 році економічна вартість війни на Донбасі для України становила понад 60 мільярдів доларів або 20,4% ВВП країни.

Про це йдеться у щорічній доповіді "Глобальний індекс миролюбності".

Відповідний звіт підготував Інститут економіки та миру, що розташовується у австралійському Сіднеї.

Так, відповідно до доповіді у 2016 році економічна вартість війни на Сході України становила 66 мільярдів 749 мільйонів доларів за індексом купівельної спроможності.

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Зауважимо, що це своєю чергою становить 20,4% ВВП країни.

Крім того, Україна посідає на 19 місце серед країн, які найбільше в економічному плані постраждали від насильства.

Перші сходинки у рейтингу посіли Сирія (66,9% ВВП), Ірак (57,6%) й Афганістан (52,1%), а на останніх позиціях перебувають Швейцарія (1,5%), Індонезія (2.1%) та Ісландія (2,4%).