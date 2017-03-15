Скільки грошей зберігають українці у російських банках: НБУ назвав суму

Українські "доньки" російських держбанків мають 36 мільярдів гривень зобов'язань перед фізичними та юридичними особами України.

Про це розповіла заступник глави НБУ Катерина Рожкова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні у всіх цих банках зосереджено 36 млрд грн зобов'язань перед фізичними та юридичними особами: 21 млрд грн перед фізичними і 15 млрд грн перед юридичними", – уточнила Рожкова.

Вона також зазначила, що всі ці зобов'язання забезпечені робочим кредитним портфелем на 150 млрд грн.

Читайте також: НБУ ініціює низку санкцій проти російських банків