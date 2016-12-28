Скільки ще МАФів планує знести столична влада

Київська влада серйозно вирішила взятися за боротьбу з МАФами. І вже має чималий список тих, які невдовзі можуть знести. Але як в такому пориві не знищити законний бізнес.

За даними комунальників майже дві тисячі кіосків працюють у столиці без дозвільних документів. Їх обіцяють знести. Цілком можливо так, як в ніч на 4 грудня, коли прибралb незаконні забудови біля станції метро "Політехнічний інститут". А вже за тиждень так само знищили кіоски та магазинчики на Оболоні.

Мер міста виправдовується: зачищали тільки тих, хто незаконно захопив землю, зовсім не платив податків і при цьому використовував комунальні енергомережі міста.

Підприємців власне, обурює яким саме чином столична влада проводила демонтаж. Вони заявляють, що комунальникам активно допомагали так звані тітушки. Мер божиться, що нічого не знає про молодиків.

Підтримує демонтаж незаконних кіосків у столиці і Генпрокурор Юрій Луценко. Однак визнає, що комунальники з поліцією діють часто неузгоджено і не зовсім законно. За цими подіями вже відкрили кримінальні провадження.

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Окрім того, Прокуратура знає прізвища двох з половиною десятків людей, які створили цілі мережі МАФів у Києві і збирають з них данину. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. Але назвати рекетирів поки відмовився, мовляв, ними зараз займаються слідчі.

Однак підприємці наголошують – серед знесених торгових точок є і МАФи, власники яких, мали всі дозвільні документи.

Чинна влада – КМДА, яка є на сьогоднішній день, каже, що дані документи видавалися не нами, ми їх не визнаємо і тому вважаємо, що ви здійснюєте свою підприємницьку діяльність незаконно,

– зазначає юрист Віктор Мороз

Юрист наголошує: а тим, в кого не було жодних документів, навіть шансу не дали самим демонтувати власне майно.

У Києві, за даними КМДА, залишилося ще більше двох тисяч незаконних МАФів, які столична влада планує прибрати.

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