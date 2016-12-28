  • укр
  • рус
21:34
28 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Еліксир молодості Путіна. В Росії палять Біблію
Вєсті Кремля
21:01, 27 грудня
Вєсті UA. Ющенко українізував російських класиків. Наркотики з іменами політиків
Вєсті.UA
20:42, сьогодні
Політичні підсумки 2016 року: як і які закони приймали депутати
ЦРУ
22:47, 27 грудня
Випуск новин за 20:00: Українка стала чемпіонкою зі швидких шахів. Пенсіонер загубив велику суму
Випуск новин
21:15, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Київ
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки ще МАФів планує знести столична влада

20:58, сьогодні 77 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

Київська влада серйозно вирішила взятися за боротьбу з МАФами. І вже має чималий список тих, які невдовзі можуть знести. Але як в такому пориві не знищити законний бізнес.

За даними комунальників майже дві тисячі кіосків працюють у столиці без дозвільних документів. Їх обіцяють знести. Цілком можливо так, як в ніч на 4 грудня, коли прибралb незаконні забудови біля станції метро "Політехнічний інститут". А вже за тиждень так само знищили кіоски та магазинчики на Оболоні.

Мер міста виправдовується: зачищали тільки тих, хто незаконно захопив землю, зовсім не платив податків і при цьому використовував комунальні енергомережі міста.

Підприємців власне, обурює яким саме чином столична влада проводила демонтаж. Вони заявляють, що комунальникам активно допомагали так звані тітушки. Мер божиться, що нічого не знає про молодиків.

Підтримує демонтаж незаконних кіосків у столиці і Генпрокурор Юрій Луценко. Однак визнає, що комунальники з поліцією діють часто неузгоджено і не зовсім законно. За цими подіями вже відкрили кримінальні провадження.

Читайте також: Луценко відреагував на демонтаж МАФів у Києві та назвав винних у сутичках

Окрім того, Прокуратура знає прізвища двох з половиною десятків людей, які створили цілі мережі МАФів у Києві і збирають з них данину. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. Але назвати рекетирів поки відмовився, мовляв, ними зараз займаються слідчі.

Однак підприємці наголошують – серед знесених торгових точок є і МАФи, власники яких, мали всі дозвільні документи.

Чинна влада – КМДА, яка є на сьогоднішній день, каже, що дані документи видавалися не нами, ми їх не визнаємо і тому вважаємо, що ви здійснюєте свою підприємницьку діяльність незаконно,
– зазначає юрист Віктор Мороз

Юрист наголошує: а тим, в кого не було жодних документів, навіть шансу не дали самим демонтувати власне майно.

У Києві, за даними КМДА, залишилося ще більше двох тисяч незаконних МАФів, які столична влада планує прибрати.

Читайте також: У Києві запровадять нічні маршрути

Автор: Василь Полотай
Теги: Київ Віталій Кличко Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 22:01 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
Мультфільм 2016 року: як українці створили перший власний 3D-мультик
сьогодні, 21:04 Мультфільм 2016 року: як українці створили перший власний 3D-мультик
Ігор Саджениця 1 3520
50 найкращих фотографій 2016 року від сайту
сьогодні, 20:00 50 найкращих фотографій 2016 року від сайту "24"
Едуард Крижанівський 627
А судді хто: про рішення московського суду і його наслідки для України
сьогодні, 19:00 А судді хто: про рішення московського суду і його наслідки для України
Інна Жолобович 1 2598
Катастрофа Ту-154 – подтверждение необратимости раскола между Украиной и Россией
сьогодні, 15:02 Катастрофа Ту-154 – подтверждение необратимости раскола между Украиной и Россией
Ян Валетов 1 7937
Саакашвілі розповів, кого з українців боїться Путін
16 листопада , 21:05 30
Галичина чи Волинь: чи знаєте ви Україну краще за Президента
 4 листопада , 16:13 70
У МВС вказали на важливу деталь у скоєнні вбивства поліцейських у Дніпрі
 25 вересня , 19:26 231
Кияни – проти нової назви Московського проспекту
 1 серпня , 14:40 9
Снігова хуртовина у Києві викликала масові ДТП
 13 листопада , 19:33
Фотофакт: у Києві з’явиться експериментальний світлофор
29 липня , 14:35 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук