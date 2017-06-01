Скоро будуть приємні цифри: Україна вже стягнула з "Газпрому" перші штрафи

Міністр юстиції України Павло Петренко повідомив про стягнення перших сум з російського монополіста "Газпрому" по штрафах, які наклав на нього Антимонопольний комітет України.

Про це міністр повідомив журналістам у Києві і пообіцяв найближчим часом озвучити конкретні цифри.

Уже стягнуті перші суми з "Газпрому" на території України. Дуже скоро ми покажемо цей результат в цифрах,

– зазначив він, пообіцявши незабаром оприлюднити приємні цифри.

Петренко також пояснив, що вже напрацьований механізм стягнення коштів та за потреби й іншого майна з російського монополіста – зокрема й через механізми правової допомоги і співпраці з іншими країнами".

"Вже зараз заарештовано певне майно "Газпрому", на території України – про це повідомляв і сам "Газпром"." Мова йде про акції компанії, де вони є акціонерами", – наголосив міністр.

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У Мін’юсті запевняють, що на початому не збираються зупинятись, так само, як і не збираються концентрувати свою увагу лише на українських активах компанії.

Звичайно, активів на 172 мільярди гривень на території України, які б належали "Газпрому", очевидно немає, і ми будемо рухатися в інші країни, де є відповідні активи і грошові кошти і ставити питання про виконання українських рішень і в майбутньому – міжнародних рішень про стягнення з "Газпрому" заборгованості,

– наголосив Павло Петренко.

Нагадаємо, у грудні 2016-го суд зобов'язав "Газпром" виплатити Україні штраф у розмірі 172 мільярди гривень.



31 травня Стокгольмський арбітражний суд виніс рішення на користь українського "Нафтогазу".