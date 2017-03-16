Скоро режиму Порошенка прийде кінець, – Парасюк

Народний депутат Володимир Парасюк прокоментував події у стінах Верховної Ради.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні (15 березня, – "24")з трибуни ВР, порушуючи Конституцію України, виступали раби, які продали свою душу дияволу за шоколад. На цьому я завершую говорити про огидне і брехливе.

P.s. Скоро режиму Порошенка прийде кінець і ми запитаємо всіх, хто йому прислужував. Ми Януковича перемогли, а ви (мова про Петра Порошенка, – "24") – це жалюгідна демо-версія", – йдеться у дописі політика.

Також Парасюк подякував за стійку позицію Оксани Сироїд. Він переконаний, що вона неодмінно колись стане головою Верховної Ради і тоді в Україні запанують "справжні традиції світового парламентаризму".

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Нагадаємо, вранці 15 березня у сесійну залу парламенту зайшли люди у формі, які нібито мали пояснити з трибуни позицію поліції щодо конфлікту з Володимиром Парасюком біля Слов'янська.



Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила засідання через порушення регламенту. Самі ж народні депутати доволі по-різному відреагували на такі події.



За словами Сергія Лещенка, присутність військових та поліцейських у сесійній залі є безпрецедентним явищем і зіграє проти президента та його оточення.