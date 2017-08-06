Стало відомо, скільки Ломаченко заробить за бій з Маріаггою

Український чемпіон світу у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко заробить за поєдинок із колумбійцем Мігелем Марріагою понад 700 тисяч доларів.

Про це повідомив американський спортивний журналіст Джонатан Сноуден на своїй сторінці у Twitter.

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"Василь Ломаченко заробить 750 тисяч за бій, перегляд якого телевізійним глядачам не коштує ні копійки додатково. Це більше, ніж багато бійців змішаного стилю у UFC заробляють, коли виступають у дуже популярних платних трансляціях", – зауважив він.

Vasyl Lomachenko is making $750,000 to fight tonight on basic cable. That's more than many UFC fighters have made main eventing giant PPVs. — Jonathan Snowden (@JESnowden) August 5, 2017

Нагадаємо, бій за титул чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO між Василем Ломаченком і колумбійцем Мігелем Марріагою відбудеться уранці 6 серпня у Лос-Анджелесі.



До слова, його у Росії не транслюватимуть.