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Стало відомо, як Лобода тікала зі свого концерту в Одесі

08:45, сьогодні 7158 Читать новость на русском
Світлана Лобода втекла зі свого зірваного концерту в Одесі
Світлана Лобода втекла зі свого зірваного концерту в Одесі / Без Табу

Під час акції протесту в Одесі проти виступу співачки Світлани Лободи ніхто не постраждав. Також немає затриманих.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що власникам придбаних квитків на зірваний концерт обіцяють повернути кошти.

Сама ж Лобода не змогла спокійно покинути нічний клуб. Артистку вивезли морем на катері.

За інформацією радника начальника поліції Одещини Руслана Форостяка, поліція склала всього один протокол за дрібне хуліганство. Затриманих немає.

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Нагадаємо, 28 травня в Одесі активісти мітингували біля нічного клубу "Ібіца" в Аркадії, де мав відбутися концерт співачки Світлани Лободи. Організаторам довелося скасувати концерт Лободи.

Теги: Україна LifeStyle Одеса Світлана Лобода протести Музика
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