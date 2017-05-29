Стало відомо, як Лобода тікала зі свого концерту в Одесі

Під час акції протесту в Одесі проти виступу співачки Світлани Лободи ніхто не постраждав. Також немає затриманих.

Про це повідомляє ТСН. Зазначається, що власникам придбаних квитків на зірваний концерт обіцяють повернути кошти. Сама ж Лобода не змогла спокійно покинути нічний клуб. Артистку вивезли морем на катері. За інформацією радника начальника поліції Одещини Руслана Форостяка, поліція склала всього один протокол за дрібне хуліганство. Затриманих немає. A post shared by LOBODA️ (@lobodaofficial) on May 28, 2017 at 3:31pm PDT Нагадаємо, 28 травня в Одесі активісти мітингували біля нічного клубу "Ібіца" в Аркадії, де мав відбутися концерт співачки Світлани Лободи. Організаторам довелося скасувати концерт Лободи.