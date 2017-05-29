Стало відомо, як Лобода тікала зі свого концерту в Одесі

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Під час акції протесту в Одесі проти виступу співачки Світлани Лободи ніхто не постраждав. Також немає затриманих.
Про це повідомляє ТСН.
Зазначається, що власникам придбаних квитків на зірваний концерт обіцяють повернути кошти.
Сама ж Лобода не змогла спокійно покинути нічний клуб. Артистку вивезли морем на катері.
За інформацією радника начальника поліції Одещини Руслана Форостяка, поліція склала всього один протокол за дрібне хуліганство. Затриманих немає.
Нагадаємо, 28 травня в Одесі активісти мітингували біля нічного клубу "Ібіца" в Аркадії, де мав відбутися концерт співачки Світлани Лободи. Організаторам довелося скасувати концерт Лободи.