Страшний смерч пронісся над Одещиною: фото

Над Одеською областю пройшов смерч, який пошкодив житлові будинки і гаражі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає РБК-Україна. Атмосферний вихор пройшовся по населеному пункту після обіду 22 травня. Найбільше від стихії постраждало село Надеждівка Арцизького району. Внаслідок смерчу пошкоджено житлові будинки, гаражі, покрівлі. Жертв немає. Читайте також: У Дніпрі пронісся міні-смерч: у мережі поширюють відео

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